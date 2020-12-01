نادين نجيم تتذكر أصعب لحظات حياتها وتنهار باكية.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - استعادت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيب أصعب لحظة عاشتها في حياتها وانهارت بالبكاء عن روايتها تفاصيل تلك اللحظة.

نادين نجيم نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” انستجرام ” البرومو الترويجي للحلقة التي تحل فيها ضيفة على برنامج ” أحمر بالخط العريض” .

وظهرت نادين في الفيديو وهي تروي لحظة إصابتها بانفجار مرفأ بيروت وبدت متأثرة جداً وذرفت الدموع عند تذكر لحظة إصابتها وما عاشته من لحظات رعب وخوف يوم الانفجار .

وقالت نادين: “فتحت عينيّ فكان وجهي مدمى وشفتاي مصابتان بجرح غائر وكبير وتوجهت لأحد المستشفيات بسرعة لإيقاف نزيف وجهي وبعد نزع الضماد عن وجهي تبين أني بحاجة للدخول إلى غرفة العمليات فوراً وأن الإصابة ليست بسيطة بالجلد فقط وبحاجة لتدخل جراحي “.

وفي ردها على سؤال عن الأهم إنقاذ حياتها أم إنقاذ وجهها قالت نادين : “مستقبلي وحياتي ووجهي واحد في إشارة إلى أن إنقاذ وجهها يعادل إنقاذ حياتها”.

وعرضت نادين خلال البرومو الترويجي من هاتفها الجوال صورة لها عقب خضوعها للعمل الجراحي وحجم إصابتها