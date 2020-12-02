فتاة تثير ضجة بصورة لها مع الفنان محمد عبد الحليم والأخير يرد.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسببت صورة نشرتها فتاة لفنان معروف في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداولها بصورة مكثفة.

الفتاة ظهرت في الصورة برفقة الفنان محمد عبد الحليم الذي اشتهر في كثير من الأدوار الثانوية وهو يجلس بقرب نفق كوبري الملك الصالح.

الفنان الذي ظهر مبتسما في الصورة ادعت الفتاة أنه يعيش في حالة مزرية مطالبة المخرجين والمنتجين ايجاد فرصة عمل له كونه لا يعمل منذ فترة.

الفنان محمد عبد الحليم أعرب عن استيائه من الادعاءات التي روجتها الفتاة عبر هذا المنشور بأنه يعيش حالة مزرية ويحتاج للعمل وصرح بأنه يسكن في هذه المنطقة بالقرب من نفق الملك الصالح ويجلس كل يوم بالقرب من منزله وهذه عادته.

أما فيما يتعلق بحاجته للعمل قال محمد عبد الحليم إنه يتلقى معاشا شهريا وفي حالة صحية جيدة ونفى تواصل نقابة المهن التمثيلية معه تماما مؤكدا أنه لم يطلب من الفتاة كتابة هذا المنشور الذي وصفه بأن عار تماما من الصحة.