بإطلالة جريئة.. زوجة أحمد صلاح حسني تثير الجدل على مواقع التواصل (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - احتفلت السيدة إسراء جلال بذكرى عيد ميلاد زوجها الفنان أحمد صلاح حسني، حيث نشرت صورة تجمعها به عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وشاركت السيدة إسراء جلال جمهورها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» صورة ظهرت فيها في أحضان زوجها، وذلك احتفالًا بالذكرى الـ 41 على يوم ميلاده.

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وعلقت إسراء جلال على صورتها التي نشرتها على تطبيق «إنستجرام»، قائلة: «عيد ميلاد سعيد يا حبيب قلبي».

واستعرضت السيدة إسراء جلال في الصورة التي نشرتها برفقة زوجها رشاقتها، وحرصها على الحفاظ على وزنها المثالي فهي تعمل مدربة زومبا.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في يوم السابع عشر من شهر أغسطس، احتفل الفنان أحمد صلاح حسني بالذكرى الثالثة لعقد قرانه.