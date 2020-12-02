بإطلالة ناعمة.. هبة مجدي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة هبة مجدي جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها، حيث ظهرت بإطلالة مختلفة.

وبحسب ما جاء في الصورة التي نشرتها هبة مجدي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت بإطلالة جذابة وماكياج هادئ.

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وحازت الصورة على إعجاب الكثير من الجمهور ومتابعي الفنانة هبة مجدي، حيث تفاعل قطاع كبير من النشطاء مع الصورة، لتأتي التعليقات كالتالي: «تجنني والله يا فنانة»، «زي قمر يا هبة»، «هبة مجدي مش أجمل واحدة في مصر، ل دي أجمل فنانة عربية».

وجدير بالذكر أن الفنانة هبة مجدي كانت قد شاركت في مسلسل «فرصة تانية»، والذي شاركت به في الماراثون الدرامي الرمضاني الماضي، وظهرت من خلاله مع عدد من النجوم من بينهم ياسمين صبري، ونخبة كبيرة من نجوم الفن.