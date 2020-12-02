الراقصة جوهرة تشعل مواقع التواصل بـ «صورة سيلفي» (شاهد)

تسببت الراقصة الاستعراضية جوهرة في حالة واسعة من الجدل بسبب صورة نشرتها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

وبحسب ما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير، فقد ظهرت الراقصة جوهرة صورة سيلفي جديدة تجمعها بالفنان الكبير عمرو دياب، وعلقت قائلة: «عمرو دياب وجوجو».

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والأمر الذي أثار موجة كبيرة من التساؤلات بين جمهورها، أن الراقصة الاستعراضية جوهرة قامت بإخفاء وجه شخص ثالث ظهر معهما في الصورة.

وتسببت الصورة في موجة كبيرة من التساؤلات بين جمهور الراقصة الاستعراضية جوهرة، حيث تسائل كثيرون عن شخصية الرجل الذي ظهر في الصورة واخفت جوهرة وجهه.

وكان من أبرز التعليقات التي خرج بها متابعي الراقصة الاستعراضية جوهرة كالتالي: «لاڤ لعمرو دياب – واللي مخبين وشه ده.. خايف لمراته تشوفه – كل الدعم ليكي – الله علي الحاجات الحلوة دي بقا – قمرين – فين دينا الشربيني».