أسرار لا تعرفها عن هنادي مهنا.. أول عمل فني شاركت فيه كان عمرها 3 سنوات وجنسية والدتها مفاجأة

عدن - ياسمين عبد العظيم - ما يقرب من شهر مر على زواج الفنانة هنادي مهنا من الفنان أحمد خالد صالح، حيث احتفلا بزفافهما يوم الجمعة الموافق 06 نوفمبر من العام 2020 في فندق شهير بالقاهرة.

واقتصر حضور حفل زفاف النجمة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح على الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين فقط وبعض نجوم الفن.

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وفي هذا الصدد، نستعرض معكم في السطور التالية أبرز الأسرار والمعلومات عن هنادي مهنا، زوجة الفنان أحمد خالد صالح.

وُلدت الفنانة هنادي مهنا في الثامن والعشرين من شهر يوليو من العام 1998، حيث تبلغ من العمر 22 عامًا.

والدة الفنانة هنادي مهنا تحمل الجنسية الفرنسية، وهي الزوجة الثالثة لوالدها الموسيقار الكبير هاني مهنا.

بدأت موهبة الفنانة الشابة هنادي مهنا مبكرًا جدًا، وذلك عندما كان عمرها 3 سنوات، حيث شاركت في أوبريت «القدس هترجع لنا» لتقول رسالة باللغة الفرنسية.

تلقت هنادي مهنا تعليمها الأساسي في القاهرة، إلا أنها التحقت بجامعة كتالونيا في إقليم برشلونة، لتتخرج من كلية إدارة الأعمال.

عرفها الجمهور لأول مرة من خلال أغنية راب قدمتها مع الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم «القرد بيتكلم»، وحملت الأغنية نفس الاسم.

كانت الفنانة الشابة هنادي مهنا على موعد مع الشهرة في عام 2019، حيث شاركت في مسلسل «زلزال» للفنان محمد رمضان، لتمثل تلك انطلاقتها الفنية وتشارك في عدة أعمال في نفس العام.