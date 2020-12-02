حلا شيحة تتلقى هدية غير متوقعة من معز مسعود

عدن - ياسمين عبد العظيم - تلقت الفنانة حلا شيحة هدية غير متوقعة من الداعية معز مسعود تؤكد ما تردد عن ارتباطهما العاطفي.

معز مسعود نشر مقطع فيديو لأغنية جديدة بعنوان مقاتل قام بتنفيذها على الجيتار وأهداها لحلا شيحة.

معز علق على الأغنية: سجلت مقطع صغير لأغنيتي الجديدة fighter بجيتاري، والتي كتبتها في 2007، هذه الأغنية لكي يا فتاة.. رحلاتنا واحدة ونحن الاَن بعيدًا عن الجميع.

حلا شيحة تفاعلت مع المقطع، وقامت بنشره على حسابها على إنستجرام عبر استوري وارفقته برمز قلب.

يأتي ذلك وسط أنباء انتشرت عن ارتباط معز وحلا عاطفيًا، بعد أن تعرفا على بعضهما خلال هذا العام، وأكدت الأنباء عن قرب زواجهما وهذا ما لم يؤكده أو ينفيه خلال الفترة الماضية أيًا من الطرفين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين صورة تجمع بين معز مسعود وحلا شيحة التي كانت رفقة أولادها.