حفيدة فيفي عبده تخطف الأنظار في أول ظهور لها.. لن تصدق حجم الشبه بينها وبين جدتها

انتشر على مواقع التواصل عدة صور لـ شهد، حفيدة الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، مشيرين إلى أنها حفيدتها لابنتها عزة مجاهد.

ووفقًا لما جاء في الصور التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت شهد والتي خطفت الأنظار بجمالها.

وحازت الصور على إعجاب الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبروا عن دهشتهم من مدى الشبه بين الفنانة فيفي عبده وحفيدتها شهد نجلة السيدة عزة مجاهد.

ويُذكر أن الفنانة الاستعراضية فيفي عبده لديها ابنتين، الأولى هي الفنانة عزة مجاهد، والتي كانت قد شاركت في عدة أعمال فنية من بينها «كيد النساء» و«القاصرات»، وكانت متزوجة من رجل الأعمال الراحل الفنان محمود الدسوقي، إلا أنها انفصلت عنه.

أما عن الأبنة الثانية للفنانة الاستعراضية فيفي عبده هنادى الديراوى، وهي من زوجها السابق رجل الأعمال محمد الديراوى، وهى متزوجة من رجل الأعمال شادي العزايزة.