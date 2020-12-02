قصة مشهد مع عادل إمام جعلها أشهر فنانة في عام 2006

عدن - ياسمين عبد العظيم - يُعد فيلم «عمارة يعقوبيان»، والذي عُرض في العام 2006 واحد من أجرأ الأفلام المصرية والمثيرة للجدل، وذلك نظرًا للقضايا التي ناقشها الفيلم.

ومن أبرز المشاهد التي أثارت الجدل في فيلم «عمارة يعقوبيان»، ذلك الذي ظهرت فيه الفنانة جيهان قمري مع الفنان عادل إمام في مشهد حميمي جدًا.

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وتسبب هذا المشهد في شهرة الفنانة اللبنانية جيهان قمري، لتُعد أهم فنانة في العام 2006، وتبدأ تنهال عليها العروض الفنية، لتشارك بعد ذلك في عدد كبير من الأعمال الفنية.

ويُذكر أن الفنانة جيهان قمري وُلدت لأب لبناني اسمه عبد الله جميل قمري، ووالدتها لبنانية من جذور مصرية، هي الممثلة ​ليلى قمري​.

اشتهرت الفنانة المتألقة جيهان قمري بأدوارها الجريئة والمثيرة للجدل، حتى تم تصنيفها كواحدة من أهم فنانات الدور الثاني في نفس عام ظهورها على الساحة الفنية، حيث اشتهرت بأدوارها الجريئة​.

عاشت الفنانة جيهان قمري مرحلة طفولتها في لبنان، حيث ذكرت في أحد تصريحاتها التليفزيونية، أن معظم لعبها كان مع الأولاد وليس البنات، الأمر الذي يُزعج جدتها التي تلجأ لضربها معاقبة على ذلك، وكانت أول قصة حب لها بالمرحلة الإعدادية.

وعن مسيرتها الفنية، فقد بدأت الفنانة اللبنانية جيهان قمري مسيرتها في البداية كمذيعة في إحدى الفضائيات اللبنانية، ثم أصبحت راقصة في فرقة «أسرار» للفنون الشعبية اللبنانية.