أمينة خليل تكشف لأول مرة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدثت الفنانة امينة خليل لأول مرة عن تفاصيل تجربتها مع إصابتها بفيروس كورونا وشفائها منه، حيث أشارت إلى أنها أصبحت لا تخشى من الفيروس.

وقالت الفنانة أمينة خليل من خلال تصريحاتها أنها خلال فترة الإصابة لم تكن خائفة من المرض حين أُصيبت بفيروس كورونا.

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وأشارت الفنانة أمينة خليل إلى أن أول الأيام في مرحلة إصابتها كانت قاسية بعض الشيء، قائلة: «مكنتش خايفة.. بس أول كام يوم كانت قاسية شوية وبعد كده بتبقى مملة عشان بتبقى لوحدك فبتزهق».

وعن حياتها الخاصة، أشارت الفنانة أمينة خليل إلى أنها تحضر حاليًا لحفل زفافها خلال الأيام المقبلة، والذي من المقرر إقامته في أحد فنادق مدينة الجونة.