شقيق رانيا يوسف يخطف الأنظار بوسامته في أول ظهور له (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للفنانة رانيا يوسف برفقة أحد الشباب، زعموا أنه شقيقها، وذلك في أول ظهور لها على مواقع التواصل.

ووفقًا لما جاء في الصورة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت رانيا يوسف برفقة شقيقها.

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ولفتت شقيق الفنانة رانيا يوسف أنظار الكثير من المتابعين، وقد ظهرت فيها برفقة شقيقها، الذي لفت اهتمام عدد كبير من المتابعين، الذين قارنوا بينه وبين شقيقته.

وبحسب ما جاء في تعليقات الجمهور، فقد رأى بعضهم أنه يتمتع بملامح جميلة. وتساءل آخرون عن عمره ليتبين أن رانيا كانت قد نشرت الصورة على حسابها الخاص على تطبيق «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلةً: «أنا وأخوي حبيبي القبطان البحري محمد يوسف».