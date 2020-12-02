منى زكي تفاجئ الجمهور بفيديو جديد مع ابنها.. ويكشف عن أمنية غريبة (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الفنانة المتألقة منى زكي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لابنها يونس، حيث حرصت على عدم إظهار وجهه كعادتها.

ونشرت منى زكي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو عبر خاصية «الاستوري» أثناء اصطحابها لابنها يونس في السيارة، بدون أن تنشر صورته.

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وسجّلت الفنانة منى زكي مقطع فيديو للطريق العام وهي تسير عليه، وظهرت وهي تسأل طفلها عما يريد؟ ليفاجئها ردّه بأنه يرغب أن تطير سيارتهما في الجو، ثم بدأ يشرح لها فكرته ببراءة وطرافة.