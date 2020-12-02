لأول مرة.. حمو بيكا يفاجئ الجمهور بأرباحه الشهرية من «يوتيوب»

عدن - ياسمين عبد العظيم - تحدث مغني المهرجانات حمو بيكا لأول مرة عن أربحاه التي يحصل عليها من موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وذلك لأول مرة منذ ظهوره على الساحة الفنية.

وقال مغني المهرجانات حمو بيكا خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد في برنامجها «صبايا الخير» إن أرباحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب تغيرت من 7000 دولار، لـ 2000 فقط، بسبب جائحة كورونا، أي أن أربحاه انخفضت إلى 30 ألف جنيه بعد أن كانت تتجاوز الـ 100 ألف جنيه.

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وقال مغنى المهرجانات حمو بيكا في تصريحاته إن الجمهور لا يعلم شيئًا عن الأجور التي يتلقاها مقابل عمله.

وأشار مغني المهرجانات في تصريحاته إلى أن الجمهور يعتقدون أن أرباح موقع الفيديوهات يوتيوب والسوشيال ميديا كنوز من المال، وأن السيارات التي يمتلكها من «الأقساط».