شكرا لاهتمامكم بخبر رجال الأعمال والفنانات.. علاقات شائكة انتهت بفضائح مدوية وجرائم هزّت المجتمع.. تعرف على أشهرها.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - علاقات شائكة وزيجات تحكمها المصلحة والمهور الخيالية ربطت بين رجال أعمال وفنانات شهيرات لكنها لم تنجح في أغلبها بل وانتهى بعضها بجرائم قتل وفضائح مدوية هزّت المجتمع وفي هذا التقرير أشهر خمس علاقات كانت حديث المجتمع.

إلهام شاهين وقدورة

من أشهر تلك النوعيات من الزيجات ذلك الزواج السري الذي جمع بين الفنانة إلهام شاهين ورجل الأعمال اللبناني عزت قدورة والذي انتهى بأزمة كبيرة بعدما أجر الزوج بلطجية من أجل إلقاء النار على إلهام شاهين وتشويهها.

اضطرت إلهام إلى فضح هذا الزواج السري من أجل حماية نفسها ولم يكن يعلم به سوى المقربين منها وكانت الأزمة حديث الصحف في ذلك الوقت واعترفت أن تلقت مهرا كبيرا نظير إتمام هذا الزواج.

دينا وحسام أبوالفتوح

في عام 2002 أفاق المجتمع المصري على فضيحة مدوية بعد أن تم تسريب فيديو من غرفة نوم رجال الأعمال الشهير حسام أبوالفتوح يجمعه بالراقصة دينا.

الفيديو انتشر بشكلواسع وأصبح حديث الناس وكشف عن زواج سري يجمع بين الطرفين وبسبب الفضيحة مرت دينا بحالة نفسية سيئة وقتها، وحكم على زوجها بالسجن لمدة عام في هذه القضية.

سوزان تميم وهشام طلعت مصطفى

العلاقة بين المطربة اللبنانية، سوزان تميم ورجال الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى انتهت بشكل مأساوي وبجريمة قتل مروعة.

انتهت حياة سوزان تميم عام 2008 على يد ضابط سابق اتهم هشام طلعت مصطفى بتحريضه على قتلها مقابل مليوني دولار وذلك في إمارة دبي وقد خققت الأخكام من الإعدام إلى السجن 15 سنة بحق هشام طلعت مصطفى قبل أن يصدؤر عفوا عنه، و28 سنة للقاتل الفعلي.

ذكرى وأيمن السويدي

في يوم 28 نوفمبر عام 2003 قتلت الفنانة التونسية ذكرى على يد زوجها رجل الأعمال أيمن السويدي في جريمة هزت المجتمع وتناقلتها وسائل الإعلام المختلفة.

أفادت التحريات والتحقيقات الرسمية التي نشرت في وسائل الإعلام وقتها، أن أيمن السويدي رجل الأعمال زوج ذكرى، كان يسهر في كافتيريا يمتلكها بالجيزة، وفي منتصف الليل تقريبا اتصل هاتفيا بعمرو حسن مدير أعماله ودعاه وزوجته للسهر في الكافتيريا، وحضرا بالفعل في سيارة أرسلها إليهما وانضمت إليهم ذكرى بعدها.

عندما وصلت ذكرى، بادرها أيمن السويدي بالعتاب لعودتها دائما متأخرة إلى مسكن الزوجية، وتعالت أصواتهما، فقرر أيمن استكمال العتاب في المنزل.

في الثانية بعد منتصف الليل، وداخل شقتهما بالزمالك بدأت بين الزوجين مشاجرة حامية في حضور مدير الأعمال وزوجته. وبررت ذكرى حسب شهادة خادمتين في المنزل، تأخرها بطبيعة عملها كمطربة.

وحسب التحريات وشهادات الشهود، اهتاج السويدي وأحضر بندقيته وأطلق عليها وابلا من الرصاص، وأكمل طلقاته في جسد مدير أعماله، واستعان بطبنجة أيضا لقتل زوجة مدير أعماله، ثم وضع الطبنجة في فمه وأطلق رصاصة.

رانيا يوسف وكريم الشبراوي

انتهت العلاقة بين الفنانة رانيا يوسف وزوجها كريم الشبراوي بالطلاق بسبب مشاكله المالية وإصداره شيكات بدون رصيد وتعرضه للمحلاقات الأمنية.

واعترفت رانيا يوسف بأن هذه الزيجة لم تجيد فيها الاختيار وإنها حاولت طوال فترة الزواج التى لم تستمر أكثر من ستة أشهر أن تعيد ترتيب حياة زوجها، ولكن الأمر كان قد تجاوز احتمالها وطاقتها على الصبر.