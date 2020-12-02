والدة حمو بيكا تنهار باكية وتوجه رسالة إلى هاني شاكر

عدن - ياسمين عبد العظيم - أكدت استعدادها لدخول السجن بدلا من ابنها هكذا قالت والدة مطرب المهرجانات حمو بيكا تعليقا على الحكم الصادر ضده.

والدة بيكا قال للإعلامية ريهام سعيد في برنامج “صبايا الخير” على قناة “النهار” إنها لا تطيق أي وجع ينال ابنها وأنها أم، مشيرة إلى أن حمو اعتذر أكثر من مرة وأن الله يسامح فلماذا لا يسامحه العبد.

وأضافت أنها اعتذرت بنفسها للفنان هاني شاكر في الأزمة الأولى التي سامح ابنها فيها، أما هذه المرة فهو يصر على موقفه لافتة إلى أن ابنها كان ينوي خيرا عندما ذهب إلى النقابة لاستصدار التصريح ولكن بعد مقابلته بالرفض انفعل وأخطأ.

أكدت والدة حمو بيكا أنه من غير الضروري أن يعطوا حموا تصريحا كمطرب ويطلقوا عليه أي مسمى آخر بعيدا عن الطرب لو كانت هذه المشكلة.

وجددت اعتذارها للفنان هاني شاكر قائلة: “أقل من كرامتي بس ابني مايتحبسش، هتحايل طول العمر أنا آسفة لتالت مرة ورابع مرة بس ابني ما يباتش يوم برة بيته، ابني ساعة نرفزة غلط بكلمة والأستاذ هاني شاكر معاه زيه”.