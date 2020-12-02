شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الحاج تقرر تغيير اسمها بعد عودتها للتمثيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قررت الفنانة المصرية شيماء الحاج تغيير اسمها إلى شيماء يونس، حيث ظهرت به في تتر مسلسل «هي» للمرة الأولى بعد قرار عودتها إلى الفن، إثر ابتعاد دام أكثر من عامين.

وكانت الفنانة غابت عن الوسط الفني عقب أزمة فيديوهات، اتهمت فيها بممارسة الرذيلة مع المخرج خالد يوسف، بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهت لها من الرقابة الإدارية العام الماضي والقبض عليها بتهمة الاتجار بالبشر، وتشكيل شبكة دولية لممارسة أعمال الدعارة.

وتظهر الفنانة، خلال المسلسل في دور سيدة أعمال صاحبة مصنع، تتعرض طوال أحداث المسلسل لعدة أزمات تؤثر في حياتها.

ونشرت شيماء على حسابها الشـخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام» صورة لها من كواليس العمل وهي تحمل كلاكيت المسلسل.

وعلّقت قائلة: «شرف لي أن تكون عودتي مع مخرج كبير يشهد له تاريخه أستاذ محمد النقلي ومع شركة محترمة كبيرة، كما تشهد لها بأعمالها الفنية الكبيرة شركة «أم جي آر» للمنتج ممدوح شاهين والكاتب أحمد صبحي، الذي أبدع في كتابة كل شخصية مع نخبة من النجوم المصريين والعرب، أتمنى أن ينال إعجابكم، انتظروني اليوم في مسلسل «سكن البنات» في شخصية ليلى.