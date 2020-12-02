شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين، أنها رأت أثناء نومها والدها النجم الكبير الراحل محمود ياسين، وكان يبدو شابا في الثلاثينيات من عمره، وذلك بالتزامن من حلول ذكرى أربعين يوما على رحيله.

وكتبت رانيا عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “أنا حلمت بيك يا بابي.. الحمد الله شفتك شاب في الثلاثينات ونزلت فيك بوس من كثر ما وحشتني، الله يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته يا رب.. نسألكم الدعاء”، كما نقل (موقع مصراوي).

وأحيت ياسين بالأمس بذكرى مرور 40 يوما على وفاة والدها الفنان الكبير محمود ياسين، وكتبت عبر “فيسبوك”: “40 يوما على فراقك يا أبي الغالي، ستظل في قلبي وفي روحي حتى ألقاك، رحمك الله وأسكنك فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره، اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار”.

وتوفي الفنان الكبير محمود ياسين، في 14 أكتوبر الماضي عن عمر ناهز 79 عاما، تاركا من خلفه إرثا فنيا كبيرا.