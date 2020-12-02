شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور هيا مرعشلي وماذا قال عنها أبوها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفى الفنان السّوري طارق مرعشلي حقيقة ما يقال عن انقطاع علاقته بابنته الممثلة هيا مرعشلي، مؤكدًا بأنه يتواصل معها بشكل دائم.

وقال مرعشلي خلال لقاء تلفزيوني عبر برنامج “شو في ما في”: “أنا وهيا أصدقاء، وفي تواصل بشكل مستمر”.

وأكد الفنان أن هيا تمتلك حياتها الخاصة ويدعمها من خلال قراراتها، وتطلب المشورة منه ومن جدتها الممثلة ناهد حلبي.

وعن تفوق هيا مرعشلي على شهرة أفراد عائلتها الفنية، علق طارق مرعشلي: “اللي الفخر انه تكون مشهورة، اشتغلت على حالها صح، وأنا بفتخر ببنوتي”.

وقد انتشرت شائعات عديدة حول هيا مرعشلي، منها ما تم تداوله مؤخرا عن خطوبتها من الفنان السوري ناصيف زيتون، لكن والدها طارق مرعشلي لم يؤكد أو ينف الأمر؛ لأنه لا يعلم خفايا علاقاتها، ورد على منتقدي سكوته حيال الأمر: “أنا ما بعرف إذا ممكن يكونوا أصدقاء أو كلام مروج عنهم، فعلاً أنا ما بعرف، وما فيني أكده أو انفيه”.

وعن مواصفات رجل أحلام هيا مرعشلي، أكد والدها أن أهم صفة يجب أن تتواجد به هي “الإنسانية”، وقال: “تكون هي بتحبه وهو بحبها وشاريين بعض، ومتفهم لموضوع شغلها كممثلة”.

وصرح طارق مرعشلي أنه لا يمانع دخول ابنته الصغيرة سيلا من زوجته آلاء عالم التمثيل، وقد شاركت ابنته بالفعل في مسلسل “بنات الماريونيت” المفترض عرضه قريبا.

يشار إلى أن الفنان طارق مرعشلي تزوج من الفنانة السورية رندة مرعشلي في تسعينيات القرن الماضي، وأنجبا ابنتهما الفنانة هيا مرعشلي عام 1997، لكن هذا الزواج لم يستمر طويلاً، فانفصلا عام 2001.