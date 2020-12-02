إنجي علي تبهر جمهورها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020 (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - شاركت الإعلامية إنجي علي حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال استعداداتها لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020.

وشاركت بوسي شلبي عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد من حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

بفستان عاري الصدر.. بوسي شلبي تثير الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي 2020

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وخطفت إنجي علي الأنظار بإطلالة ملفتة ، وارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة وذا شق من الجانب كشف عن ساقها، واتسم التصميم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

وتزينت ببعض المجوهرات و الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة، فيما اعتمدت على تسريحة شعر و مكياج مميز مما منحها إطالة أنيقة ومتكاملة.

ويُذكر أن عدد من نجوم الفن والمشاهير حضروا حفل افتتاح الدورة الثانية وأربعين من القاهرة السينمائي، ووفقًا لما ذكره منظمي مهرجان القاهرة السينمائي أعلنوا أن الحفل سيشهد تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

ويُكر أيضًا أن تلك الجائرة تم منحها للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، ووفقًا لما جاء أيضًا في حفل الافتتاح تكريم الفنانة المتألقة منى زكى بجائزة فاتن حمامة للتميز.