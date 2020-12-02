رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالتها المرتقبة في مهرجان القاهرة السينمائي 2020

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة المتألقة راميا يوسف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال استعداداتها لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020.

وشاركت رانيا يوسف عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، صورة من استعداداتها النهائية لإطلالتها التي ستشارك بها في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

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ويُذكر أن عدد من نجوم الفن والمشاهير حضروا حفل افتتاح الدورة الثانية وأربعين من القاهرة السينمائي.

ووفقًا لما ذكره منظمي مهرجان القاهرة السينمائي أعلنوا أن الحفل سيشهد تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر.

ويُكر أيضًا أن تلك الجائرة تم منحها للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، ووفقًا لما جاء أيضًا في حفل الافتتاح تكريم الفنانة المتألقة منى زكى بجائزة فاتن حمامة للتميز.