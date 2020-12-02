من حلا شيحة إلى معز مسعود.. لهذا السبب أنت حبيبي

عدن - ياسمين عبد العظيم - وجهت الفنانة المصرية حلا شيحة رسالة مباشرة إلى الداعية مُعز مسعود، داعمة إياه عن طريق لقطات مُصورة يتحدث خلالها عن الخير والعدل.

وقال مسعود في فيديو إنه ليس هناك حاجه إلى الخلاف بين الأشخاص، وفي حالة تفهم الجميع تلك الفكرة يسود الاحترام بين الجميع.

وأضاف: ذلك ليس لأننا أحسسنا بعضنا وصرنا أصدقاء ولكن لأننا تعارفنا، وعلقت حلا شيحة برسالة موضحة أنها أحبت عباراته باللقطات ووصفتها بأنها ـمن القلب.

وقالت الفنانة عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات: لهذا السبب أنت حبيبي، هذا أنت حقًا (معز مسعود) كل ما تحدثت عنه في الفيديو عن الحق والحب والجمال.. و(لتعارفوا) كلام من القلب أنا كنت محتاجة اسمعه وكل الناس محتاجة تسمع الكلام ده ومحتاجينه دلوقتي لينا ولأولادنا، وكل المعاني الجميلة في حياتنا اللي بتدينا توازن جميل ومهم.

وتابعت: الفيديو ده مهم وأنت مهم ومؤثر وأنا عارفة كويس أنت إيه وجواك إيه وكل الناس اللي بتحبك عارفين وعندك لسه طريق كبير مستنيك وأنا كمان.. وأنا فخورة أني أكون رحلتك.

وكانت كلماتها جاءت ردًا على رسالة وجهها لها مسعود، قائلًا: لقد سجلت أغنيتى التي كتبتها عام 2007 وهى إهداء لكى يا فتاة.. رحلتنا واحدة بعيدون عن الجميع الآن، والأغنية بعنوان المقاتل.

وأعادت حلا نشر الأغنية، معلقة عليها أشعر بكل كلمة في أغنيتك.. نعم رحلتنا واحدة وأنا فخورة أنك كرستها لى.. لديك الكثير لتقدمه.. لا يمكننى الانتظار لرؤية كل شىء.

كانت شائعات ارتباط الفنانة بالداعية بدأت منذ يونيو الماضي، بعدما نشر عبر حسابه على انستجرام، صورة له ممسكا جيتارًا، لتعلق شيحة قائلة: هاى معز مين واخد الصورة، ويرد عليها شخص مهم أوى.

شائعات ارتباطهما تسببت في جدل بفعل انفصال الداعية عن طليقته الثالثة من الوسط الفني، وهي الفنانة شيري عادل منذ حوالي عام، ولم يدم زواجهما كثيرا.