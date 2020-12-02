ابنة منى زكي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة بفستان كاشف.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - لفتت الابنة الكبرى للفنانة منى زكي الأنظار بحضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة والدها الفنان أحمد حلمي ووالدتها.

ويعد المهرجان الظهور الأول لـ “لي لي” في أي مناسبة فنية حيث كانت دائما مبتعدة عن الأضواء ولا تحضر مع والديها أي مناسبة فنية.

ويشهد حفل الافتتاح، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها الذي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي بجائزة فاتن حمامة للتميز.

وخلال الحفل أيضا الذي يشهد ظهورا خاصا للفنان أشرف عبد الباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني، سيتم التعريف بلجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، وفي مقدمتها المسابقة الدولية التي يترأسها المخرج الروسي ألكسندر سوكوروف.