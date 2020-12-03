ياسمين صبري تسحر جمهورها بإطلالة ملكية على السجادة الحمراء.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - إطلالة أنيقة ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

ياسمين ظهرت في حفل الافتتاح بفستان ملكي طويل من اللون الأسود، ينقسم إلى توب مرصع بالأحجار على شكل ورود وحزام رفيع.

بينما جاء الجزء السفلي منفوشًا من الريش، كما اعتمدت ياسمين في إطلالتها على قفاز أسود طويل كبديل عن الأكمام مما أضفى على الإطلالة رقي وأناقة ملكية.

وجاء اختيار ياسمين للمجوهرات مكملًا لإطلالتها، حيث اعتمدت على المجوهرات الماسية كلية، وتنوعت بين قرط متدلي وعقد ماسي وسوارًا عريضًا من الماس وثلاث خواتم اثنين منها بفصوص بيضاء وواحد فقط بفص أسود اللون.