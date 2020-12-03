نجوى كرم تعترف بجرأة: كنت زوجة ثانية

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة اللبنانية نجوى كرم لأول مرة عن زواجها وقالت إنها كانت زوجة ثانية في يوم من الأيام.

نجوى أضافت خلال لقاء تلفزيوني: وافقت على هذا الوضع حفاظاً على الزوجة الأولى لأنني رفضت أن أكون أنا السبب في الانفصال.

وقالت نجوى كرم إن زوجها حينها كان يفضل الانفصال عن زوجته من أجل الزواج بها لكنها رفضت حتى لا تتحمل ذنب هذا الانفصال.

وأكدت أنها كانت تتمنى ألا تتشارك في زوجها مع امرأة أخرى، وأن لقب زوجة ثانية لم يقف عائق أمامها، وسبب الانفصال بينهما لم يكن بسبب زواجه الأول.