لقبت بمونيكا بيلوتشي العرب.. تعرف على ريموشكا صاحبة أجرأ إطلالة في مهرجان القاهرة السينمائي.. صور

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت البلوجر الشهيرة باسم ريموشكا الجدل بفستانها الجريء مفتوح الصدر في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.

هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها ريموشكا الجدل بإطلالة جريئة على السجادة الحمراء لأحد المهرجانات.

ريموشكا اسمها الحقيقي ريم الطايف تونسية الجنسية ولقبت بمونيكا بيلوتشي العرب للشبه الكبير بينها وبين الممثلة الإيطالية.

تعتبر أول سيدة عربية تدخل السوق العالمى، وتعرض جميع ملابس وإكسسوارات الماركات العالمية وأصبحت أشهر بلوجر في العالم على السجادة الحمراء.

أثارت الجدل في حفل ختام الدورة السابقة من مهرجان القاهرة السينمائي حيث ارتدت فستانا مكشوفا من الصدر.