بعد وفاته.. مؤلف «لن أعيش في جلباب أبي» يكشف مفاجأة عن البطل الحقيقي للمسلسل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد أيام من وفاة رجل الأعمال ​نادي السباعي​، أحد أكبر تجار الحديد والخردة بمنطقة الحدادين بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، والذ قال ابعض أنه البطل الحقيقي لقصة «لن أعيش في جلباب أبي»، كشف مخرج العمل مفاجأة مدوية.

ووفقًا لما ذكره السيناريست ​مصطفى محرم، مؤلف مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، فقد أكد في تصريحات صحفية أن ما أُثير بشأن وفاة بطل المسلسل الحقيقي وهو الحاج ​نادي السباعي، والذي يعمل «تاجر خردة» لا أساس له من الصحة.

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وقال الكاتب والسيناريست مصطفى محرم ردا على ما ورد من معلومات خاطئة، موضحًا أن هذا التاجر ليس «​عبد الغفور البرعي​» الحقيقي.

وأضاف في تصريحات صحفية أنه لم يلتقِ بتاجر الخردة من قبل كما لم يقابله الراحل ​نور الشريف​، مشددًا على أن تاجر الخردة هو من قام بتأليف تلك الرواية بحثًا عن الشهرة من وراء المسلسل.