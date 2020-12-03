والد حلا شيحة يفجر مفاجأة جديدة عن علاقة ابنته بمعز مسعود

عدن - ياسمين عبد العظيم - ردًا على الأنباء المتداولة عن ارتباط الفنانة حلا شيحة والداعية الإسلامي معز مسعود، خاصة بعد اعتراف حلا بشكل صريح بحبها لمعز مسعود، قرر الفنان التشكيلي أحمد شيحة الخروج عن صمته والتعليق على القصة.

وشدد الفنان التشكيلي أحمد شيحة على عدم وجود أي ارتباط رسمي بين ابنته الفنانة حلا شيحة والداعية معز مسعود، مؤكدا عدم صحة ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا.

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وقال الفنان التشكيلي أحمد شيحة في تصريحاته إن الداعية الإسلامي معز مسعود لم يتقدم لخطبة ابنته، أو يتقدم بطلب يدها رسميا حتى الآن.

وأضاف الفنان التشكيلي أحمد شيحة أيضًا أن الفنانة حلا شيحة لم تتحدث معه بخصوص أي أمور رسمية، حتى هذه اللحظة بشأن زواجها من معز مسعود.