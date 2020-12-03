سلمى أبو ضيف تثير الجدل بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثارت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أحدث ظهور لها من خلال جلسة تصوير خضعت لها.

وبحسب ما جاء في الصور التي نشرتها سلمى أبو ضيف عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت بإطلالة جريئة بفستان أسود من على رمال دبى.

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والمعروف عن الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف حبها للإطلالات الجريئة، فهي لها ذوق وطابع خاص يميزها عن غيرها من فنانات جيلها.

وتحرص سلمى على اتباع أحدث صيحات الموضة واقتناء ما يتناسب معها ويكشف عن جمالها ورشاقتها سواء فساتين السهرة التي تتمتع بالأقمشة الفخمة أو الإطلالات الكاجوال اليومية.