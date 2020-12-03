بعد نشرها صورة بالفستان.. هذا هو سبب غياب رانيا يوسف عن مهرجان القاهرة السينمائي 2020

عدن - ياسمين عبد العظيم - تسبب غياب الفنانة المتألقة رانيا يوسف هن حضور حفل الافتتاح للدورة الثانية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020، حالة من الجدل.

وبالرغم من نشرها صورة لها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، اوحت من خلالها لمتابعيها استعدادها لحضور مهرجان القاهرة، إلا أنها غابت عن حفل الافتتاح.

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وفي أول تعليق لها عن غيابها عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2020، أكدت الفنانة رانيا يوسف أن السبب انشغالها بعدد من الأعمال الفنية ولم تستطع الحضور، وأكدت أنها ستتواجد في حفل الختام.

وكانت قد ردت الفنانة رانيا يوسف على غيابها بحفل مهرجان القاهرة السينمائي ونشرت كوميكيس عبر خاصية ستوري بإنستجرام وعلقت عليه: «انتظروني انا مش جاي».