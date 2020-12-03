على طريقة أحمد الفيشاوي.. محمد فراج يقبل خطيبته على السجادة الحمراء.. شاهد

عدن - ياسمين عبد العظيم - على طريقة الفنان أحمد الفيشاوي قام الفنان محمد فراج بتقبيل خطيبته مصممة الأزياء بسنت شوقي على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة السينمائي.

ولفت فراج الأنظار ليرد على الشائعات التي طالته بفسخ خطوبته بعد مهرجان الجونه السينمائي الذي حضره أيضا مع خطيبته.

وظهرت عدد من الفنانات بإطلالات أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء، منهن ياسمين صبرى، نيللى كريم، هنا الزاهد، ساندى، هبة مجدى، ليلى علوى، شيرين رضا، إيمان العاصى، درة، صبا مبارك، ريم مصطفى، جومانا مراد، نسرين أمين، نرمين الفقى، إنحى المقدم.