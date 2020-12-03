سوسن بدر تكشف سر غيابها عن مهرجان القاهرة السينمائي: خايفة

لم يمنع غياب الفنانة سوسن بدر عن مهرجان القاهرة السينمائي توجيه التهنئة للفنانة منى زكي بعد حصولها على جائزة فاتن حمامة.

سوسن نشرت مقطع فيديو خلال تسلم منى جائزة تكريمها وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام: منى زكي الفنانة الموهوبة والإنسانة المحترمة مبروك وتستاهلي مليون جائزة.

وعلق أحد متابعي سوسن متساءلا عن سر غيابها عن حضور حفل افتتاح المهرجان فردت: خايفة من كورونا.

وشاركت سوسن بدر منى زكي بطولة فيلم احكي يا شهرزاد الذي كتب له السيناريو الكاتب الكبير وحيد حامد الذي حصد جائزة الكريمه عن مشواره خلال حفل الافتتاح.