نيرمين الفقي: هو ده سر حلاوتي

كشفت الفنانة المصرية نيرمين الفقي سر رشاقتها وجمالها في ردها على سؤال للإعلامية سالي شاهين على هامش مهرجان القاهرة السينمائي.

نيرمين قالت: مش بعمل حاجة الطبيعي والله مضيفة: يمكن عشان قلبي فلة، عشان كدة محافظة على حلاوتي .

وأوضحت: على حسب الموود ، والحقيقة أنني أهتم بالرياضة، لو بوظنا في الأكل شوية نتراجع، لو الموود بتاعي مضبوط بمارس الرياضة وأنضبط، لو بدأت اكتئب بأكل، وبطلع هم في أي حاجة، بطلت أعمل كدة وبطلت الخصلة دي، وبطلت أكل كل ماأكتئب.

وتابعت «نرمين»: بعد نيتفليكس وواتش إت،أصبحنا نتابع الأفلام خلالهم، لكني جاية أتفرج في المهرجان، قبل ما أتابع المنصات كنت بقول إيه ده، بس بقيت بتابع بشكل جنوني وخاصة لو حلقات معينة .

وحول أعمالها الجديدة قالت: أصور حاليا مسلسل لؤلؤ مع مي عمر، وعندي عمل آخر لرمضان المقبل، لكني سأكون حريصة على التواجد في فعاليات المهرجان.