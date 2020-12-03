إعلامي يفاجئ فنانة شهيرة بعرض ملابسها الداخلية على الهواء.. والأخيرة ترد: «جبتها منين؟»

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشر مقطع فيديو من إحدى حلقات برنامج «الوسط الفني»، والتي كان يقدمه الإعلامي أحمد عبد العزيز على شاشة «الحدث اليوم».

وبحسب ما جاء في الفيديو، فقد فاجئ الإعلامي أحمد عبد العزيز الفنانة اللبنانية جيهان قمري بعرض جزء من ملابسها الداخلية على الهواء، والتي هرت بها في فيلم «عمارة يعقوبيان».

وردت الفنانة جيهان قمري على موقف الإعلامي أحمد عبد العزيز، قائلةً: «إيه ده؟ انت جبت الحاجات دي منين؟»

وتسببت الحلقة التي انتشرت بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بـ «حلقة قميص النوم»، وهو ما دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإحالة مقدم البرنامج إلى التحقيق.

وعن دور الفنانة جيهان قمري في الفيلم، قالت: «طلبوني علشان أروح أقابل المخرج مروان حامد، ورحت قابلته وقالي إحنا قلنا أسماء كتيرة والزعيم قال هاتوا جيهان قمري لو ترضى لأن الدور صغير».

وأضافت: «قالولي إن الدور لبنت بتشغل في بار وبتوقع عادل إمام علشان تسرقه، وأنا اتفاجئت وقولت كفاية عليا بس إني أعدى من جنب الزعيم».

وتابعت: «وقالوا لي كمان في مشهد في السرير فقلت لهم مع الاستاذ عادل إمام وفي السرير كمان قام قلي أنا هقطعك بوس وأنا واخد تصريح من مراتي مش مشكلة».