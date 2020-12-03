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«التعالب» تضع ريهام سعيد في موقع محرج في أحدث حلقات برنامجها «صبايا الخير»

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عدن - ياسمين عبد العظيم - ريهام سعيد

حالة واسعة من الجدل تسببت فيها الإعلامية ريهام سعيد، وذلك بعد حرض أحدث حلقات برنامجها «صبايا الخير»، على شاشة «النهار».

وشهدت الحلقة رحلة برية قامت بها الإعلامية ريهام سعيد مع فريق من الصيادين لاصطياد الذئاب والثعالب.

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ووفقًا لما جاء في الفيديو، ظهرت الإعلامية ريهام سعيد وهي برفقة عدد من الصيادين وهم يترصدون الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعاً للهرب، الأمر الذي تسبب في موجة غضب ضدها.

وفقًا لما جاء في بداية الفيديو، فقد عبرت الإعلامية ريهام سعيد عن خوفها الشديد، حيث قالت: «أول خوف شعرت به في حياتي، في منزل جدي لإنه كان يقوم باصطياد النسور والبط وكان يمتلك بنادق صيد كثيرة».

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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