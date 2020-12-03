بعد أكثر من ربع قرن على عرض الفيلم.. هكذا ظهرت طفلة فيلم “الرقص مع الشيطان”

عدن - ياسمين عبد العظيم - يعد فيلم “الرقص مع الشيطان” أحد أبرز وأهم الأعمال السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، والذي أنتج في العام 1993.

وفي هذا الفيلم ظهرت طفلة مع الفنان نور الشريف في الفيلم وقامت بدور حفيدته، والتي خطفت الأنظار مؤخرا في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخطفت مايان كرم أنظار الجمهور، حيث ظهرت في أكثر من صورة عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

والمفاجئة في الأمر أن الشابة مايان كرم هي الشقيقة الصغرى للفنانة هيدي كرم وكثيراً ما تنشر الأخيرة فيديوهات مرحة تجمعها بها وبصحبتهما والدتهما.

وتعمل الفنانة الشابة مايان كرم فهي تعمل في مجال الموضة، حيث تمتلك ماركة ملابس خاصة بها تديرها بنفسها، كما تكشف صورها على انستجرام عن حبها الشديد وتعلقها بعائلتها فهي متزوجة ولديها ثلاثة أبناء، تنشر لهم صوراً باستمرار.

وشاركت مايان كرم في فيلم “أحلام عمرنا” وقامت بدور علا صديقة ندى، كما شاركت في فيلم “الرقص مع الشيطان” عام 1993، مع الفنان الراحل نور الشريف، وقامت بدور الطفلة “سيلي” حفيدة واصل.