حقيقية انفصال تيم حسن ووفاء الكيلاني.. وصديقه يكشف مفاجآت جديدة

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بشكل كبير بعد تصريح الإعلامي اللبناني إيلي باسيل حول عن انفصال الإعلامية وفاء الكيلاني عن الفنان السوري تيم حسن.

ومن خلال صورة نشرها عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، ظهر فيها الثنائي وعلق عليها: “أولا وحصريا كالعادة.. بتاريخ ١٥ نوفمبر وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة ١١ صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك فرع الاسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منه”.

ويذكر أن الإعلامية المتألقة وفاء الكيلاني كانت قد تزوجت من الفنان اللبناني تيم حسن في 2017.

الأمر المفاجئ أن أحد أصدقاء الفنان تيم حسن قد كشف تفاصيل جديدة عن الأمر، حيث أكد وجود خلافات بين الزوجين إلا أن الأمر لم يصل إلى الانفصال.