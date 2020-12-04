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شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس شفافة – شاهد رانيا يوسف هتوريك اللحمة البتلو والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.
يذكر أن مسلسل “الآنسة فرح” الجزء الأول يعرض على قناة MBC 4 في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج شركة S Productions لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The Virgin.
ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.