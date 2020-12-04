شكرا لقرائتكم خبر عن بملابس شفافة – شاهد رانيا يوسف هتوريك اللحمة البتلو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة لها.

يذكر أن مسلسل “الآنسة فرح” الجزء الأول يعرض على قناة‎ MBC 4 ‎في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر، وهو إنتاج ‏شركة‎ S Productions ‎ لصاحبتها سالي والي، ويعتبر هو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الكوميدي الشهير Jane The ‎Virgin‎.

ويشارك في بطولة المسلسل كلا من رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول وهبة عبد العزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار ‏محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.