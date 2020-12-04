بعد إصابته بفيروس كورونا.. هذا ما قاله حسن شاكوش للجمهور (شاهد)

عدن - ياسمين عبد العظيم - سن شاكوش

في أول تعليق له بعد إصابته بفيروس كورونا، شارك مغني المهرجانات حسن شاكوش جمهوره يطمئن من خلاله الجمهور على حالته الصحية.

ونشر حسن شاكوش عبر حسابه على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» مقطع فيديو تحدث فيه عن حالته الصحية.

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وقال مغني المهرجانات حسن شاكوش في مقطع الفيديو المصور: «حبايبي وجمهوري واخواتي… أحب أقول لكم إني الحمد لله كويس وبخير والنتيجة طلعت سلبية علشان انا الفترة اللى فاتت كونت تعبان شوية وجالى دور كورونا خفيف».

وجدير بالذكر أن مغني المهرجانات حسن شاكوش قد انتشرت عدة أنباء عن القبض عليه، إلا أنه نفى تلك الأنباء، وما تم تداوله شائعات، مشيرا إلى أنه لم يحضر هذا الحفل ولم يذهب إليه، ولكن الذى ذهب إليه هو عمرو كمال وحمو بيكا، ولم يصابا بأذى.