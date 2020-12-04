بعد إصابتها بوعكة صحية.. تفاصيل مرض فيفي عبده الخطير (شاهد)

انتابت جمهور الفنانة المتألقة فيفي عبده حالة من القلق، وذلك بعد أن أعلنت عن تعرضها لوعكة صحية، إلا أنها لم تكشف عن أي تفاصيل عن حالتها الصحية.

ومن خلال عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، أشارت إلى أنها تعرضت لأزمة صحية مفاجئة.

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وتسبب الفيديو الذي نشرته الفنانة فيفي عبده وسرعان ما حذفته، في حيرة الكثير من جمهورها ومتابعيها، حيث ذهب خيال عدد من جمهورها ومتابعيها بعيدا للحديث عن مرض خطير أصاب نجمة الاستعراض المعروف، التي لم تكشف عن أي تفاصيل.

وجدير بالذكر أن الفنانة الاستعراضية فيفي عبده تعاني من آلام في الظهر ليس أكثر، لكنها زادت عليها الفترة الأخيرة، ما جعلها تلازم المنزل مع الحصول على بعض الأدوية والمسكنات.

وأشارت تقارير فنية عن أن الفنانة الاستعراضية فيفي عبده تعاني من انزلاق غضروفي مما تسبب في الآلام المبحرة التي تعرضت له مؤخرًا.