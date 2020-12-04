بـ «المايوه».. هنادي مهنى تشعل مواقع التواصل في شهر العسل (شاهد)

أثارت الفنانة المتألقة هنادي مهنا حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في أحدث ظهور لها، وذلك من جزر المالديف.

ومن خلال الصورة التي نشرتها هنادي مهنى عب حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، فقد ظهرت بإطلالة صيفية، من شهر العسل الخاص بها مع زوجها أحمد خالد صالح في المالديف، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

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وظهرت الفنانة هنادي مهنى بالمايوه، حيث ارتدت الكاش مايوه لتبدو بإطلالة أكثر جاذبية في شهر العسل الذي تقضيه في جزر المالديف.

يذكر أن الفنانة هنادى مهنى شاركت في مسلسل “خيانة عهد” بطولة يسرا، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.