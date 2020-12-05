شقيق ياسمين عبد العزيز يوجه لها رسالة غير متوقعة بعد شائعات انفصالها عن أحمد العوضي

عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد رسالة وجهها إلى شقيقته.

وشارك وائل عبد العزيز جمهوره ومتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة ظهر فيها مع شقيقته، موجهًا لها رسالة تسببت في حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلق الفنان الشاب وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز على الصورة، قائلًا: «ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجه من الدنيا غير اني اشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل الي يليق بيكي».

وتأتي تلك الرسالة بعد وقت قصير من انتشار شائعات ترددت حول انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي.