مفاجأة غير متوقعة.. لن تصدق علاقة الفنان هاني شاكر بالفنانة معالي زايد

عالم الفن والفنانين ملئ بالأسرار والعلاقات التي تربط الكثيرين من نجوم الفن والمشاهير وبعضهم، وبالرغم من ان هناك العديد من العلاقات بين الفنانين يعرفها الجميع، إلا أن هناك علاقات لا يعرف عنها أحد.

ومن بين الفنانين الذين يخفون علاقاتهم بأسرهم وعائلاتهم الفنان المـالق هاني شاكر والذي يشغل منصب نقيب المهن الموسيقية.

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ومن الأسرار الخاصة بالفنان هاني شاكر أنه ليس أول من يدخل الوسط الفني في أسرته، ولكنه من عائلة فنيه كبيرة، فلديه خالة وخال من كبار الفنانين في السينما المصرية.

وجدير بالذكر أن الفنانة هاني شاكر أسرته فنية، فخالته هي الفنانة الكبيرة أمال زايد، والتي اشتهرت بأدوارها المتميزة في أفلام الزمن الجميل، فهي الفنانة التي جسدت دور «أمينة» في ثلاثية نجيب محفوظ الشهيرة، قصر الشوق وبين القصرين والسكرية.

والمفاجأة الأكبر هي أن أمال زايد هي والدة الفنانة الكبيرة معالي زايد، وبذلك تكون معالي زايد هي ابنة خالة الفنان هاني شاكر.

ويُذكر أيضًا أن الفنانة الراحلة آمال زايد هي شقيقة المؤلف والسيناريست محسن زايد، وبذلك يعتبر خال كل من هاني شاكر ومعالي زايد.

الجدير بالذكر أن الفنانة معالي زايد رحلت عن عالمنا يوم 10 نوفمبر 2014، عن عمر ناهز الـ 61 عامًا، بعد صراع مع مرض السرطان.