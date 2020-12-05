تعليق رومانسي من دنيا سمير غانم بعد إصابة زوجها بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا وجهت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، رسالة رومانسية داعمة لزوجها الإعلامى رامى رضوان.

رامي أعلن تأكده من الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما تسبب في غيابه وزوجته عن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

دنيا سمير غانم نشرت صورة رسمية لها برفقة زوجها رامي رضوان عبر حسابها على موقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: بحبك أوى، ربنا يخليك ليا وربنا يحفظنا جميعا.

وكان الإعلامى رامى رضوان، قد كشف عبر صفحته الشخصية على موقع الفيس بوك، عن إصابته بفيروس كورونا، برسالة تعبر عن تماسكه وبنفس الوقت حيرته من مصدر الفيروس خاصة وأنه من أكثر الإعلاميين تركيزا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.