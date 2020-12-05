خالد زكي يكشف: العلاقة بيني وبين ميرفت أمين حب من طرف واحد

عدن - ياسمين عبد العظيم - تصريحات جريئة أدلى بها الفنان المصري خالد زكي كشف عن رأيه في الحب والزواج وذلك خلال استضافته ببرنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي.

تحدث زكي عن قصة حبه للفنانة ميرفت أمين وقال: مين ما بيحبش مرفت أمين، كانت فتاة أحلام جميع الشباب، وبالنسبة لي، كانت حب من طرف واحد من ناحيتي طبعا.

وأضاف: هي نجمة جميلة وعلى خلق والتزام.

وتابع خالد زكي قائلاً: الحب فن، مستحيل أخلى مراتى تبكى بسببي، وأكبر أخطاء الحب هي التجاوز بين الطرفين لأنه يقلل المشاعر ويحدث المشاكل بين الأزواج، وليس من مصلحة الأبناء أن يعيشوا في أجواء من المشاكل بين الأب والأم

وأعرب الفنان المصري عن رفضه لمقولة أن الشك يحيي الحب.

وأشار إلى أن التفاهم المتبادل من أهم السمات لاستمرار الزواج، والرجل أو المرأة لابد ان يتحكما في العواطف، وأهمية اللجوء لصوت العقل ولا نتبع القلب بدون تفكير والقرارات العاطفية بنسبة كبيرة خاطئة