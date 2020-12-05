مشاجرة بين محمد سامي والمجاميع في كواليس مسلسله الجديد

عدن - ياسمين عبد العظيم - نشبت مشاجرة داخل كواليس مسلسل نسل الأغراب الذي يقوم ببطولته أمير كرارة وأحمد السقا بين مخرج العمل محمد سامي والمجاميع.

المشكلة حدثت مع أحد المجاميع الذين يشاركون في العمل ويقدمون أحد الأدوار بالعمل الصعيدي وعندما طالبهم سامي ببعض التوجيهات لم يتم تنفيذها.

سامي قام بطردهم وطلب تغييرهم إلا أنهم دخلوا معه في مشادة وقال مصدر داخل العمل في تصريحات نقلتها مواقع فنية إنها انتهت ولم تحدث أي أزمة.