شكرا لاهتمامكم بخبر حازت على لقب أكثر امرأة مثيرة على قيد الحياة.. تعرف على سكارليت جوهانسون التي أثارت الجدل بحديثها عن مصر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - تردد اسم النجمة الأمريكية سكارليت جوهانسون كثيرا في مصر خلال الأيام الماضية بعدما نشرت فيديو تطالب فيه بالإفراج عن أربعة من مسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كانت النيابة العامة في مصر قد قررت إخلاء سبيل جاسر عبدالرازق، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وكريم عنارة الباحث بالمبادرة في مجال العدالة الجنائية، ومحمد بشير المدير الإداري للمبادرة، على ذمة القضية 855 لسنة 2020.

حاولت بعض القنوات المعارضة التي تبث من الخارج الربط بين قرار النيابة وهذا الفيديو الذي نشرته الممثلة الأمريكية وهو ما جعل اسم الأخيرة حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

سكارليت جوهانسون تعتبر واحدة من أشهر وألمع نجوم هوليوود ولقبت بالعديد من الألقاب مثل الشقراء الجميلة، حسناء هوليوود، المرأة الأكثر إثارة على الكرة الأرضية.

ولدت سكارليت جوهانسون يوم 22 نوفمبر عام 1984 بمدينة نيويورك وهي عارضة أزياء وممثلة ومغنية.

يعمل والدها مهندس معماري ويدعي كارستن جوهانسن ووالدتها ميلاني سلون مديرة أعمالها، وانفصلا عندما كان عمرها 13 عاما.

ظهرت سكارليت جوهانسون للمرة الأولى عام 1994 في سن العاشرة في البرنامج الكوميدي Late Night With Conan O’Brien، وفي سن العاشرة بدأت حياتها السينمائية بفيلم North في نفس العام.

في عام 1997 حققت شهرة كبيرة عندما لعبت دور البطولة في الجزء الثالث من سلسلة أفلام Home Alone، ولكن في عام 1998 كانت انطلاقتها الكبرى في فيلمThe Horse Whisperer للمخرج والممثل الكبير روبيرت ريدفورد الذي أعطاها دور رئيسي في العمل الملحمي الممتد لثلاث ساعات، ونجاحها في العمل دفعها لمشاركة ثورا بريتش بطولة فيلم Ghost World الذي رُشّح للأوسكار عام 2001 ويعتبر واحدا من أهم أفلام الألفية.

منحتها مجلة FHM البريطانية لقب أكثر امرأة مثيرة على قيد الحياة، كما حصلت سكارليت على المركز الثاني عشر في قائمة أكثر 100 امرأة جاذبية في كل الأزمنة، حسب مجلة Men’s health الأمريكية.

قدرت ثروة سكارليت جوهانسون في عام 2017 بـ 100 مليون دولار، وفي عام 2018 أصبحت الممثلة الأعلى أجرًا وتصدرت أيضا قائمة “فوربس” في 2019 للعام الثاني على التوالي بحصولها على 56 مليون دولار بين شهري يوليو 2018 ويونيو 2019.

وفي مطلع عام 2020، أصبحت سكارليت جوهانسون ثالث أعلى الممثلين الذين حصدوا إيرادات في شباك التذاكر على الإطلاق، بما يتخطى 14.3 مليار دولار عالمًيا.