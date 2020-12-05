مي فخري تكشف سر اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة مي فخري، تفاصيل جديدة عن السر وراء اتخاذها قرار اعتزال الفن وارتداء الحجاب، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها اعتزال الفن نهائيا.

ونشرت مي فخري، مقطع فيديو عبر حسابها على انستجرام، قالت من خلاله : لن أتطرق للحديث من الناحية الدينية وسأتحدث بشكل منطقي، الحمدلله ربنا أتم خلقي كاملة وليس لدي أي مشكلة أو أزمة، ومنحني نعم كثيرة”.

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وأضافت ” ربنا منحني هذه النعم حتى أحافظ عليها، وأنا حاليا في حال أفضل بكثير وأشعر بالراحة”.

وأوضحت مي فخري ” لدي إحساس الأن أنني أفضل ولست مقيدة أو أظهر بشكل ليس جيدة بل بالعكس سعيدة أكثر من الأول بكثير وأرتدي كل ما أريد ارتدائه بشكل محتشم ويليق مع الحجاب تماما”.

وواصلت حديثها ” أصبحت أفضل من الناحية النفسية وأخرج دائما في الشارع ولم يعد ينظر إليّ أحد النظرة التي تعرفها البنات ويبقى نفسها الأرض تنشق وتبلعها”.

وتابعت ” مش بأخذ ذنب ناس مش قادرة تبص في الأرض أو مش قادرة تغض بصرها، مبقاش يتبص عليا ومبقتش اتضايق لما اخرج كل حاجة بقت أحسن”.

جدير بالذكر أن مي فخري قد فاجأت الجميع بارتدائها الحجاب منذ سبتمبر الماضي قبل أن تعلن منذ أيام قليلة اعتزالها الفن.

مي فخري ممثلة وعارضة أزياء، شاركت في عدة أعمال فنية أبرزها فيلم “عمر وسلمى3” ومسلسل “بيت السلايف”، ومسلسل “هبة رجل الغراب”.