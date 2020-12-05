مي العيدان تصعد أزمتها مع أحمد بدير وتلجأ للقضاء

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت المذيعة الكويتية مي العيدان لجوئها للقضاء ضد الفنان المصري أحمد بدير، بعد إسائته لها في أحد البرامج، على أثر الخلاف الذي حدث بينهما.

كانت الأزمة قد اندلعت عندما تنمرت العيدان على أحمد بدير ووصفته بالأقرع ما دفعه لأن يقاضيها.

هذه المرة العيدان التي أعلنت لجوئها للقضاء وكتبت على أنستجرام: أعلن أنا مي العيدان إني وكلت المحامي بدرباقر برفع قضية سب وقذف ضد الفنان أحمد بدير بعد ظهوره بلقاء صوتي بأحدى القنوات وبأحد البرامج أساء لي ونعتني بالحاله الشاذة.

وأضافت وشكك بجنسيتي عندما قال هذا إذا كانت كويتيه أصلا وأنا اقول سوف ترى جنسيتي التي شككت فيها بالنيابه العامه وبينا القضاء.

وكان أحمد بدير قد علق على سخرية الإعلامية الكويتية منه واصفًا لها بأنها حالة شاذة وسط شعب محترم، وخرجت عن الإطار الأخلاقي والإنساني ويجب محاسبتها.