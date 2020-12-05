شكرا لقرائتكم خبر عن من اوضة نومها – شاهد منة عرفة هتوريك الرقص على اصوله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الممثلة الشابة منة عرفة، انضمت مؤخرًا إلى تطبيق “تيك توك” وبدأت تنشر بعض الصور والفيديوهات الخاصة بها وباتت تشارك جمهورها بهذه المقاطع.

منة قامت بنشر فيديو لها وهى ترقص على أغنية “شوفي” للفنان هشام عباس، وباتت ترقص بشكل أثار اعجاب الكثيرون وفي آن واحد لاقى انتقادات كبيرة ليست للرقص على الفيديو ولكن بسبب إجرائها لعمليات تجميل.

تعليقات كثيرة قام البعض بكتابتها على الفيديو، ليوجهوا لها انتقادات بسبب تغيير شكلها واتهمها البعض بأنها قامت بتغيير ملامحها بإجراء عمليات تجميل، كما قام البعض بالتعليق على خسارتها الكبيرة للوزن، مشددين على أنها تحتاج لزيادة الوزن بعض الشيء لأن هذا الشكل لا يليق عليها.

منة عرفة كانت قد شاركت عبر خاصية القصص المصورة “ستوري” لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وذلك بعد أن كانت قد شاركت صورة حديثة لها وهي في سيارتها متجهة للعمل وقامت بالكتابة على التعليق “العودة للعمل”.

لم تظهر منة عرفة بملامحها الطبيعية في هذه الإطلالة ولكن بدت شفتيها أكبر حجمًا من المعتاد، ذلك الأمر الذي جعلها وكأنها خضعت لإحدى عمليات التجميل أو النفخ.

سرعان ما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتسائلت الجماهير حول حقيقة خضوع منة عرفة لعملية تجميل كانت قد غيرت ملامحها بهذا الشكل أم هناك سبب آخر.