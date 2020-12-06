هيا الشعيبي تطرد سائقها الخاص بعد 12 سنة خدمة وهذه هي الأسباب

عدن - ياسمين عبد العظيم - كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي أنها قامت بطرد سائقها الخاص بعد 12 عاما رغم أمانته وصدقه مؤكدة أنه مثل كل إنسان لا يخلو من العيوب، وحاولت نصحه أكثر من مرة ولكنه لم يقوّم سلوكه.

هيا الشعيبي طرحت مقطع فيديو عبر حسابها على سناب شات، للرد على سؤال أين ذهب سائقها الخاص مؤكدة أنه السائق لم يتركها كما روج البعض.

وقالت الشعيبي في مقطع فيديو من داخل سيارتها وبتواجد أطفالها، إنها صبرت عليه كثيرا وكانت تردد “يا نظام اعقل” لكن لا فائدة، فلم تتحمل أخطاءه الكثيرة ومنها التدخين في السيارة أمام أبنائها.

وأضافت هيا: بعدين اكتشفت أنه كثير الثرثرة مع الخادمات وهم اشتكوا منه، وأكدت أنه كسول ودائما نائم قبل فترة جائحة كورونا، وهو ما أغضبها منه لأنه ليس مريضا ولا كبير في السن.

وتابعت مؤكدة أن السائق لا يحرص على النظافة الشخصية ولا نظافة سيارتها، فاضطرت أن تأتي بآخر يقوم بمهمته ونصبته مديرا عليه وكانت تمده بالملابس والعطايا لكنه لم يتحسن.

وبينت الفنانة هيا الشعيبي أن المصيبة التي كان يفعلها السائق هو الرغي الكثير، مشيرة إلى أنها طردته وزوجها رفع عليه قضية وانتهت العلاقة بينهما.